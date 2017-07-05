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18:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Доставленный из Бурятии пилот вертолета Bill 206 скончался в Иркутске

СК начал доследственную проверку по факту происшествия.

Жесткую посадку совершил вертолет Bill 206 в Окинском районе Республики Бурятия сегодня, 5 июня. Пилот, экстренно доставленный в Иркутск, скончался. По данному факту начата доследственная проверка. Воздушное судно частично повреждено. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского управления на транспорте СУ СКР.

Сегодня, 5 июля, около 10.00 в Окинском районе Республики Бурятия в 25-ти км от местности Шумак совершил аварийную посадку частный вертолет Bell 206. На борту воздушного судна находились два человека.

«В результате аварийной посадки вертолета находившиеся на борту получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии пилот скончался», — отметили в ведомстве.

Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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