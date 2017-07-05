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18:11 (мск), источник: Вести Сочи

Бывший оперуполномоченный из Сочи предстанет перед судом за взятку

Следственный комитет передал в суд уголовное дело на бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сочинского линейного управления МВД России на транспорте. Обвиняется сотрудник полиции в получении взятки в крупном размере.

В июне 2016 года бывший оперуполномоченный с коллегой предложили местному предпринимателю передать им 300 тысяч рублей за общее покровительство и возможность беспрепятственно вести предпринимательскую деятельность. Предприниматель согласился на предложенные условия.

Но распорядиться полученными денежными средствами сотрудник полиции не успел, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в момент передачи взятки в машине предпринимателя.

После окончания служебной проверки сотрудник был уволен в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. Ряд руководителей Сочинского ЛУ МВД России на транспорте привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Следствием собрано достаточно доказательств вины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, сообщает Южное СУТ России.

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