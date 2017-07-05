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15:24 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинской области мужчину застрелили у дома

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл — РИА Новости. Неизвестный застрелил мужчину в городе Копейск Челябинской области, его отец с огнестрельными ранениями госпитализирован, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, ЧП произошло днем в среду около дома в городе Копейск. На месте происшествия нашли тело местного жителя с огнестрельными ранениями, его отец доставлен в лечебное учреждение с огнестрельными ранениями.

«По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело об «убийстве» и «покушении на убийство двух лиц», — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению.

Как уточнили РИА Новости в ГУ МВД, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в том числе специалисты по баллистике, личность преступника устанавливается, его разыскивают.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что подозреваемый скрылся с места преступления на скутере. По данным местных СМИ, личность убитого установлена — это ранее судимый за разбой и грабеж местный житель, официально занимавшийся бизнесом в сфере торговли на рынках.

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