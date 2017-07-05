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15:28 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омской области украл три дорожных знака

За воровство ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

4 июля участковый полиции по Нововаршавскому району выезжая из с. Бобринка обратил внимание на странное поведение водителя ВАЗ-2112, увидев полицейскую машину, он съехал с дороги и заглушил мотор. Как оказалось, причиной странного поведения 26-летнего водителя послужили 3 краденных дорожных знака, которые находились у него в багажнике. Зафиксировала преступление следственно-оперативная группа. По словам виновного, столбики от дорожных знаков он собирался использовать в домашнем хозяйстве.

О ситуации доложили представителю дорожно-ремонтного строительного управления. Было написано заявление о привлечении ответственного. Сумма ущерба составила 4 307 рублей. Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 2-х лет лишения свободы.

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