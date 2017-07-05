Работник медучреждения Сызрани подозревается в «продаже» инвалидности
Факт получения взятки задокументировали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское».
Факт получения взятки задокументировали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское».
В Сызрани сотрудники полиции задержали сотрудника медучреждения, подозреваемого в получении взятки, сообщает
Как установили сотрудники полиции, в июне 2017 года 34-летний сотрудник одного из медицинских учреждений Сызрани получил от местного жителя 1971 года рождения 30 000 рублей за незаконное содействие в принятии медкомиссией положительного решения о присвоении ему третьей группы инвалидности.
В настоящее время следственным управлением следственного комитета России по Самарской области в отношении сотрудника медучреждения, возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации.