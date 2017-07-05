Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Реакция Киева на заявление Польши о Бандере и вступлении в ЕС
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
46-летняя Лера Кудрявцева переживает сложный период - СМИ
СМИ: Девушка Тарасова эффектно разделась на пляже
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
15:21 (мск), источник: Sputnik.md

Наркотики почтой из Голландии — новое «развлечение» в Молдове

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Три молодых человека в возрасте от 23 до 24 лет попались на наркотиках, и не где-нибудь, а на таможенном пункте «Кишинев-4 (Почта)».

Источник: Sputnik.md

По почте они хотели получить целый пакет таблеток экстази. Но упаковка, в которой было обнаружено 95 «заветных, но временных пропусков в рай», обратила на себя пристальное внимание стражей правопорядка.

Задержанные помещены под превентивный арест на 30 дней. Им грозит тюремный срок до 10 лет.

А пока будет вестись следствие, правоохранительные органы Молдовы намерены для получения новых данных по этому делу связаться с коллегами из Голландии, откуда и была доставлена посылка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как в Молдове купить квартиру подешевле, а то и вовсе за копейки
США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа
Ткачев пообещал «полное импортозамещение» через 5-7 лет
МЧС и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
Сердюков стал председателем совета директоров «Роствертола»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
Суд по делу о крушении «Боинга» на Украине пройдет в Нидерландах
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
Возвращения в Россию: Nissan Juke и Mitsubishi ASX На фоне оживления российского авторынка стало известно, что в Россию возвращаются сразу два компактных внедорожника
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
Как свет, цвет и рисунок увеличивают комнату
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В Петербурге начался «ресторанный бум»
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь