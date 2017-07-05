Наркотики почтой из Голландии — новое «развлечение» в Молдове

По почте они хотели получить целый пакет таблеток экстази. Но упаковка, в которой было обнаружено 95 «заветных, но временных пропусков в рай», обратила на себя пристальное внимание стражей правопорядка.

Задержанные помещены под превентивный арест на 30 дней. Им грозит тюремный срок до 10 лет.

А пока будет вестись следствие, правоохранительные органы Молдовы намерены для получения новых данных по этому делу связаться с коллегами из Голландии, откуда и была доставлена посылка.