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15:51 (мск), источник: РБК

Прокурор потребовал 2,5 года колонии для лидера «Шалтай-Болтай»

Прокурор запросил для лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева 2,5 года колонии общего режима. Об этом РБК сообщил адвокат подсудимого Хазрет Бижоев.

Источник: РИА "Новости"

В ходе предварительного заседания Аникеев признал свою вину, а также подтвердил, что на сделку со следствием пошел добровольно.

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По версии следствия, Аникеев в период с 2013 по 2016 годы вместе с другими хакерами группы совершал «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» через интернет, которая принадлежит «ряду граждан», после чего копировал ее с «целью последующей продажи», рассказали ранее в прокуратуре.

В отношении него расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации, совершенной группой лиц по предварительному сговору или в организованной группой). Аникеев заключил досудебное соглашение со следствием.

Комментарии
3
арсений сидоров
Вы одно место с пальцем не ровняйте
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Ольга Лысенко
Сонька Золотая ручка тоже талантливой была.
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арсений сидоров
Эти талантливые ребята будут всегда в цене в любой стране мира-и не гоже с ними так обращаться-будет себе дороже.
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