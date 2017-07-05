Прокурор потребовал 2,5 года колонии для лидера «Шалтай-Болтай»

Источник: РИА "Новости"

В ходе предварительного заседания Аникеев признал свою вину, а также подтвердил, что на сделку со следствием пошел добровольно.

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По версии следствия, Аникеев в период с 2013 по 2016 годы вместе с другими хакерами группы совершал «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» через интернет, которая принадлежит «ряду граждан», после чего копировал ее с «целью последующей продажи», рассказали ранее в прокуратуре.