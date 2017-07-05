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16:26 (мск), источник: РИА Новости

В Болгарии произошло массовое столкновение автобусов, есть пострадавшие

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более 30 человек пострадали в результате массового столкновения автомобилей на автомагистрали «Тракия» в Болгарии, передает местное агентство Focus.

Все пострадавшие госпитализированы, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Массовое ДТП с участием более 40 автомобилей произошло близ города Ихтиман в столичном регионе.

Предполагаемой причиной инцидента стал густой туман. Также власти проверяют сообщения об ухудшении видимости из-за дыма от горящих свалок в Ихтимане.

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