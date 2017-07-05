В Болгарии произошло массовое столкновение автобусов, есть пострадавшие
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более 30 человек пострадали в результате массового столкновения автомобилей на автомагистрали «Тракия» в Болгарии, передает местное агентство Focus.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более 30 человек пострадали в результате массового столкновения автомобилей на автомагистрали «Тракия» в Болгарии, передает местное агентство Focus.
Все пострадавшие госпитализированы, четверо из них находятся в критическом состоянии.
Массовое ДТП с участием более 40 автомобилей произошло близ города Ихтиман в столичном регионе.
Предполагаемой причиной инцидента стал густой туман. Также власти проверяют сообщения об ухудшении видимости