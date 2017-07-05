Российские ТУ-95МС нанесли удар крылатыми ракетами по объектам ИГ*

Были уничтожены три крупных склада террористов, а также командный пункт в районе города Акербат. Удар был нанесен крылатыми ракетами Х-101 с расстояния около тысячи километров. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

Отмечается, что самолеты взлетели с аэродрома Энгельс и совершили перелет с дозаправкой в воздухе.