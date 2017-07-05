Российские ТУ-95МС нанесли удар крылатыми ракетами по объектам ИГ*

Были уничтожены три крупных склада террористов, а также командный пункт в районе города Акербат. Удар был нанесен крылатыми ракетами Х-101 с расстояния около тысячи километров. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.
Отмечается, что самолеты взлетели с аэродрома Энгельс и совершили перелет с дозаправкой в воздухе.
Прикрытие бомбардировщиков вели истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4,5 тысячи километров.
В ходе операции в Сирии ракеты Х-101 впервые применили в ноябре 2015 года. Ту-95МС способен нести восемь таких ракет.
*Запрещенная в России террористическая организация