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16:36 (мск), источник: РИА Новости

Российские ТУ-95МС нанесли удар крылатыми ракетами по объектам ИГ*

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по объектам террористов «Исламского государства» * на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщило Минобороны.

Источник: РИА Новости

Были уничтожены три крупных склада террористов, а также командный пункт в районе города Акербат. Удар был нанесен крылатыми ракетами Х-101 с расстояния около тысячи километров. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

Отмечается, что самолеты взлетели с аэродрома Энгельс и совершили перелет с дозаправкой в воздухе.

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Прикрытие бомбардировщиков вели истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4,5 тысячи километров.

В ходе операции в Сирии ракеты Х-101 впервые применили в ноябре 2015 года. Ту-95МС способен нести восемь таких ракет.

*Запрещенная в России террористическая организация

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