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16:56 (мск), источник: ТАСС

Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии

Уничтожены три склада боеприпасов и командный пункт террористов.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил России нанесли в среду в Сирии удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Уничтожены три крупных склада с оружием и боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ.


Российские стратегические ракетоносцы ударили по террористам в Сирии

«5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) на границе провинций Хама и Хомс (Сирийская Арабская Республика)», — говорится в сообщении ведомства.

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В ведомстве уточнили, что «в результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля».

Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 были выполнены с дальности около 1000 км. Стратегические бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Х-101 — российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Она способна поражать цели на дальности до 4500 км. Х-101 могут нести ядерную боевую часть.

Комментарии
1
валерий малютин
только так и не как иначе надо ломать зубы террористам и давить на из звезнополосатых спонсоров
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