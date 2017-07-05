Получавшего 15 лет пенсию умершей матери пенсионера отпустили из СИЗО

Поводом для изменения меры пресечения стал возраст подозреваемого и состояние его здоровья. Также Калининградский областной суд посчитал, что пенсионер никак не сможет повлиять на следствие и скрыться. При этом выяснилось, что в СИЗО он не сможет получать необходимое лечение.

Под домашним арестом пенсионер будет находиться как минимум до 19 августа. Ранее Советский городской суд по ходатайству следствия заключил мужчину под стражу.

На прошлой неделе в Советске участковые уполномоченные полиции раскрыли мошенничество в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый на протяжении 15 лет получал пенсию матери, умершей в Белоруссии в 2002 году.

Получив справку о смерти, мужчина не стал регистрировать ее на территории России. Вместо этого, обладая нотариальной доверенностью, он предоставил в финансовую организацию документы для получения ежемесячных пенсионных выплат. Федеральному бюджету был нанесен ущерб в 2 млн 358 тысяч рублей.