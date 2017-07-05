В Краснодарском крае за 10 лет выросло больше 40 финансовых пирамид
Тему обманутых вкладчиков обсудили на краевой комиссии по профилактике правонарушений.
Тему обманутых вкладчиков обсудили на краевой комиссии по профилактике правонарушений.
Как отметили участники, большинство обманутых мошенниками — финансово неграмотные люди старшего возраста и инвалиды. В этом году расследование идет в отношении 15 преступных организаций.
Также на комиссии затронули и тему порядка во время массовых мероприятий.