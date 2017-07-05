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18:28 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодарском крае за 10 лет выросло больше 40 финансовых пирамид

Тему обманутых вкладчиков обсудили на краевой комиссии по профилактике правонарушений.

Как отметили участники, большинство обманутых мошенниками — финансово неграмотные люди старшего возраста и инвалиды. В этом году расследование идет в отношении 15 преступных организаций.

Также на комиссии затронули и тему порядка во время массовых мероприятий.

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