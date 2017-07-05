Пермяка осудили на 10 лет за жестокое убийство задолжавшего ему бизнесмена

21-летний пермяк отправится на десять лет в колонию строгого режима за жестокую расправу над задолжавшим ему бизнесменом. Вместе с тремя подельника молодой мужчина избил его до смерти.

Как сообщили в СКР по Пермскому краю, осуждённый и его соучастники совершили жестокое преступление в августе прошлого года. 67-летний предприниматель из села Берёзовка потратил на свои нужды 1,6 миллионов рублей, которые для сохранности на его счёт перевёл молодой пермяк, чтобы потом их обналичить. В августе 2016 года 21-летний мужчина с тремя знакомыми встретили бизнесмена в Перми в микрорайоне Парковый и потребовали вернуть долг. Но денег у предпринимателя не было, тогда осуждённый и его напарники начали его избивать, нанося удары руками с надетыми на них боксёрскими перчатками.

Затем злоумышленники затолкали жертву в багажник и вывезли в лес, где продолжили избиение. Помимо ударов руками они били жертву досками и куском шланга. Когда мужчина потерял сознание, преступники снова затолкали его в багажник. Потом позвонили его сыну и назначили встречу. Приехавшему сыну они сказали, что его отец находится в багажнике и потребовали вернуть долг. Тогда сын, опасаясь за отца, отдал им свою машину ВАЗ-2113 и паспорт, на который преступники собирались взять кредит для возврата долга.

Забрав машину и паспорт, преступники увезли его отца в гараж. Здесь они привязали жертву к металлической балке, заклеили рот скотчем и заперли. Вечером злоумышленники перевезли жертву в квартиру в село Култаево. Когда утром они вернулись за ним, мужчина уже был мёртв. Тогда они вывезли его тело в лес около деревни Большое Савино, сожгли и закопали.

Вскоре сын погибшего заявил в полицию о пропаже отца. Тогда же 21-летний мужчина пришёл с повинной. Он признал свою вину, показал место, где с подельниками захоронил тело жертвы, вернул его сыну машину и паспорт. Преступник заключил соглашение о сотрудничестве, поэтому суд рассматривал его уголовное дело в особом порядке. Тогда как дела его соучастников рассматриваются в обычном порядке.