В деле против украинца Маркива, который задержан в Италии, появились новые свидетели

В Италии во время судебного заседания против украинца, бойца АТО Виталия Маркива, который подозревается в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, появились два новых свидетеля. Об этом говорится в материалах дела, которые получила ТСН.

Согласно информации, это два журналиста, которые якобы общались с подозреваемым после гибели Андреа Роккелли. Отмечается, что других доказательств в деле нет. Кроме этого, обвинительная сторона продолжает считать украинца добровольцем или «волонтером, который стал командиром», не смотря на то, что Маркив официально находится в рядах Национальной гвардии.

По словам одного из свидетелей, итальянской журналистки, Виталий Маркив якобы открыл огонь сначала из огнестрельного оружия, а потом из миномета. Она рассказала, что в результате стрельбы были убиты Андреа Роккелли, его коллега Андрей Миронов, тяжело ранен французский журналист Уильям Ровелон, а также еще два гражданина Украины, которых не удалось идентифицировать.