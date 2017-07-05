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19:13 (мск), источник: 112.ua

В деле против украинца Маркива, который задержан в Италии, появились новые свидетели

В качестве доказательств приведена также расшифровка телефонных разговоров родителей.

Источник: 112.ua

В Италии во время судебного заседания против украинца, бойца АТО Виталия Маркива, который подозревается в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, появились два новых свидетеля. Об этом говорится в материалах дела, которые получила ТСН.

Согласно информации, это два журналиста, которые якобы общались с подозреваемым после гибели Андреа Роккелли. Отмечается, что других доказательств в деле нет. Кроме этого, обвинительная сторона продолжает считать украинца добровольцем или «волонтером, который стал командиром», не смотря на то, что Маркив официально находится в рядах Национальной гвардии.

По словам одного из свидетелей, итальянской журналистки, Виталий Маркив якобы открыл огонь сначала из огнестрельного оружия, а потом из миномета. Она рассказала, что в результате стрельбы были убиты Андреа Роккелли, его коллега Андрей Миронов, тяжело ранен французский журналист Уильям Ровелон, а также еще два гражданина Украины, которых не удалось идентифицировать.

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Однако, исходя из материалов дела, известно, что Маркив находился в двух километрах от места гибели итальянца и не имел оружия, которая бы дострелила к локации, на которой находился итальянец.

Еще один свидетель журналист Марчелло Фаучи поддерживал с Маркивом связь в Facebook. Он утверждает, что якобы через соцсети узнал о том, что Маркив вступил в ряды батальона. А о своей причастности к убийству итальянского фотокора украинец якобы самостоятельно подтвердил в интервью. Также в качестве доказательства приводится то, что украинец в списке друзей в соцсети свидетелей по делу — Фаучи и Морани.

К материалу делу также были приложены расшифровки телефонных разговоров родителей подозреваемого, которые проживают в Италии, которые подтверждают, что Маркив участвовал в военных действиях на Донбассе, а также якобы являлся командиром подразделения.

Напомним, что итальянские СМИ сообщили, что 30 июня в городе Болонья арестовали по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли украинского добровольца. Позже стало известно, что это Виталий Маркив. В Нацгвардии подчеркивают, что Маркив не может быть причастным к гибели Роккелли, так как в его батальоне не было минометов.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе пос. Андреевка близ Славянска Донецкой области под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик погибли.

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