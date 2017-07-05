В Уфе арестовали несколько дорогих иномарок высокопоставленного полицейского

Человек, наделенный полномочиями возбуждать уголовные дела, на этой записи вовсе не в роли стража порядка. Несмотря на то, что одет он в полицейскую форму.

Приехал блюститель закона на своем люксовой иномарке. в сопровождении бойцов ГБР и судебных приставов. У майора Юсупова, одного из начальников антикоррупционного главка мвд, арестовывают дорогие автомобили.