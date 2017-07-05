В Уфе арестовали несколько дорогих иномарок высокопоставленного полицейского

Человек, наделенный полномочиями возбуждать уголовные дела, на этой записи вовсе не в роли стража порядка. Несмотря на то, что одет он в полицейскую форму.
Приехал блюститель закона на своем люксовой иномарке. в сопровождении бойцов ГБР и судебных приставов. У майора Юсупова, одного из начальников антикоррупционного главка мвд, арестовывают дорогие автомобили.
После прокурорской проверки правоохранителей заинтересовала не только покупка этой иномарки, арестовали еще одну, оформленную, видимо, на супругу майора. Вот на записи дама что-то обсуждает со своим мужем.