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20:40 (мск), источник: Интерфакс

Гроза нарушила график движения электричек на Ярославском направлении

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенным интервалом в результате последствий грозы, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

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«В настоящее время, по предварительной информации, в результате прошедшего грозового фронта была нарушена штатная работа системы авторегулировки движения поездов на участке Москва-3 — Лосиноостровская Ярославского направления МЖД», — говорится в сообщении.

В МЖД отметили, что движение поездов на этом участке организовано по специальному режиму с использованием диспетчерского аппарата станций. Это, как пояснили в компании, «приводит к увеличению интервалов из-за снижения скорости поездов».

«На месте работают аварийно-восстановительные бригады, чтобы восстановить штатный режим работы автоматики», — говорится в сообщении.

Корреспондент «Интерфакса» передает, что отправление пригородных электричек с Ярославского вокзала значительно задерживается.

Диктор по громкой связи сообщает о «технических проблемах». Объявили задержку на «неопределенное время».

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