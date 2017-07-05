Гроза нарушила график движения электричек на Ярославском направлении
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенным интервалом в результате последствий грозы, сообщает
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенным интервалом в результате последствий грозы, сообщает
«В настоящее время, по предварительной информации, в результате прошедшего грозового фронта была нарушена штатная работа системы авторегулировки движения поездов на участке Москва-3 — Лосиноостровская Ярославского направления МЖД», — говорится в сообщении.
В МЖД отметили, что движение поездов на этом участке организовано по специальному режиму с использованием диспетчерского аппарата станций. Это, как пояснили в компании, «приводит к увеличению интервалов
«На месте работают
Диктор по громкой связи сообщает о «технических проблемах». Объявили задержку на «неопределенное время».