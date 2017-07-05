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22:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшего в Перми 86-летнего пенсионера нашли погибшим

Дедушку искали три дня.

86-летний пермяк, пропавший 3 июля, найден погибшим.

«Иван Васильевич Ожиганов найден… погиб… Наши искренние соболезнования родным и близким», — сообщили пермское волонтёры на своей страничке. Они попросили снять репосты записи о поисках пенсионера.

На утро 6 июля был объявлен сбор поисковиков для прочёсывания местности, но накануне вечером пенсионера нашли погибшим.

Напомним, дедушка пропал 3 июля. Он ушёл из дома в микрорайоне Юбилейный и не вернулся. В тот же день его видели у дома по улице Узбекская, 57 (микрорайон Южный). Родные пропавшего сообщили, что у него случались провалы в памяти.

Утром 5 июля ещё одна поисковая операция в Пермском крае завершилась успехом. В лесу Кудымкарского района обнаружен живым 10-летний мальчик, который ушёл за грибами с отцом и братом и заблудился.

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