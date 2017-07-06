На Кубани под колесами грузового поезда погибла женщина
Информация о смертельном травмировании на железнодорожной станции Брюховецкая поступила в дежурную часть Тимашевского ЛОП от машиниста грузового поезда.
Информация о смертельном травмировании на железнодорожной станции Брюховецкая поступила в дежурную часть Тимашевского ЛОП от машиниста грузового поезда.
На место происшествия незамедлительно выехала
По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.
Как пояснил машинист поезда, женщина переходила пути в неустановленном месте. Во избежание трагедии был подан звуковой сигнал и применено экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
Сотрудниками транспортной полиции установлена личность погибшей. Ею оказалась 46-летняя жительница города Елизово Камчатского края, которая приехала в гости к дочери.
В настоящее время сотрудники транспортной полиции совместно со следователем Южного СУТ СК России выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности очевидцев, сообщает