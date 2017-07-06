На Кубани под колесами грузового поезда погибла женщина

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.

Как пояснил машинист поезда, женщина переходила пути в неустановленном месте. Во избежание трагедии был подан звуковой сигнал и применено экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Сотрудниками транспортной полиции установлена личность погибшей. Ею оказалась 46-летняя жительница города Елизово Камчатского края, которая приехала в гости к дочери.