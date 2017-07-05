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5 июля, источник: Интерфакс

Участника «ореховско-медведковской» банды задержали после 16 лет розыска

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Участник «ореховско-медведковской» преступной группировки, подозреваемый в совершении пяти убийств в 1990-е годы задержан во Владимирской области, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Источник: AP 2017

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении участников “ореховской” и “медведковской” группировок, совершивших в начале 90-х ряд убийств и других особо тяжких преступлений», — сказала Иванова.

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По ее словам, в среду правоохранительными органами во Владимирской области задержан и доставлен в Москву к следователю Александр Шарапов 1971 года рождения, «один из участников преступного сообщества, который находился в международном розыске с 2001 года». По данным следствия, Шарапов входил в преступное сообщество, в состав которого входили «ореховская» и «медведковская» устойчивые вооруженные группы и в период с 1994 по 2001 годы совершил убийства пяти человек на территории Москвы и Московской области. «Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ», — добавила Иванова.

В состав преступного сообщества входило более 30 человек, в отношении большинства из них в период с 2004 года по настоящее время вынесено уже более 12 обвинительных приговоров. «В настоящее время с задержанным проводится необходимый комплекс следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила представитель следствия.

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