Жители Алматы почувствовали землетрясение
Пользователи соцсетей сообщили, что почувствовали землетрясение, сообщает Tengrinews.kz.
Пользователи соцсетей сообщили, что почувствовали землетрясение, сообщает Tengrinews.kz.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 июля в 02.03 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 65 километрах на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Отмечается, что энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда — 5.1, глубина 15 километров. Сообщается, что ощущалось в Алматы 2−3 балла.
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