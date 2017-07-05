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5 июля, источник: Tengrinews

Жители Алматы почувствовали землетрясение

Пользователи соцсетей сообщили, что почувствовали землетрясение, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 июля в 02.03 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 65 километрах на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Отмечается, что энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда — 5.1, глубина 15 километров. Сообщается, что ощущалось в Алматы 2−3 балла.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что по данным ЦОУ ДВД, от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита», на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено. Отмечается, что сейчас ведутся наблюдения. Данных о пострадавших и разрушении нет.

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