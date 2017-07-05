Жители Алматы почувствовали землетрясение

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 июля в 02.03 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 65 километрах на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Отмечается, что энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда — 5.1, глубина 15 километров. Сообщается, что ощущалось в Алматы 2−3 балла.