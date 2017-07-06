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02:10 (мск), источник: Аргументы и факты

В Центральноафриканской Республике в ДТП погибли почти 80 человек

В аварию попал грузовик, перевозивший людей.

Источник: AP 2017

Грузовик с людьми в кузове попал в ДТП на автодороге в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

По данным Reuters, на данный момент известно о 78 жертвах аварии, еще 72 человека получили ранения. При этом число погибших может увеличиться, так как некоторых потерпевших доставили в их дома, где они позднее скончались.

Обстоятельства аварии не уточняются.

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