В Центральноафриканской Республике в ДТП погибли почти 80 человек

Грузовик с людьми в кузове попал в ДТП на автодороге в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

По данным Reuters, на данный момент известно о 78 жертвах аварии, еще 72 человека получили ранения. При этом число погибших может увеличиться, так как некоторых потерпевших доставили в их дома, где они позднее скончались.

Обстоятельства аварии не уточняются.