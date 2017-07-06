Ребенок выпал из окна второго этажа дома во Владивостоке
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Маленький ребенок выпал из окна второго этажа, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в районе дома по улице Надибаидзе. Из окна второго этажа выпал маленький ребенок. Малыш приземлился на землю и начал громко плакать, а затем поднялся на ноги. По словам очевидца, немногим позже на помощь к ребенку пришел мужчина, а далее на место происшествия прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться правоохранительным органам.