Житель осужден за продажу шкуры тигра

Житель Владивостока осужден за незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Уголовное дело расследовалось Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю в отношении 24-летнего жителя Владивостока, который в Уссурийске пытался реализовать шкуру амурского тигра. В декабре 2016 года он был задержан сотрудниками Службы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что приобрел шкуру амурского тигра у малознакомого мужчины с целью дальнейшей перепродажи.

Следователи направили шкуру на проведение биологической судебной экспертизы. Эксперты АНО «Центр Амурский тигр» подтвердили, что представленная на исследование шкура животного принадлежит к особи подвида амурский тигр, который находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации. Возраст животного на момент гибели составлял 1,5 — 2 года. Его смерть наступила более 2 лет назад в зимнее время года.

Ущерб, причиненный государству, превысил 1,5 млн рублей.

В ходе расследования доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления.