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03:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская школьница утонула в водоеме на Турбинной

По словам местных жителей, в этом пруду часто купаются дети.

В среду, 5 июля, в водоеме на улице Турбинной утонула десятилетняя девочка, сообщает портал «Губерния». Сейчас правоохранители выясняют, почему за этой территорией никто не следил.

Так, прокуратура Железнодорожного района начала проверку по факту отсутствия мер безопасной эксплуатации водоема. Местные жители рассказали, что в заброшенном пруду любят купаться дети.

«[Идет проверка] деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов по вопросу соблюдения законодательства об обеспечении безопасности водоемов, расположенных на территории города», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры края.

В ситуации разбираются и сотрудники краевого следственного управления СК РФ — они также начали проверку.

«Будет дана оценка действиям должностных лиц, на которых возложена обязанность по соблюдению правил безопасности водных объектов», — сообщает пресс-служба ведомства.

После этого следователи решат, есть ли повод для возбуждения уголовного дела.

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