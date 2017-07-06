Бывшего главу Приморского океанариума будут судить за гибель двух моржей и дельфина

Зампрокурора Приморья утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего и.о. директора филиала ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии» ДВО РАН НОК «Приморский океанариум», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Генпрокуратуры в ДФО. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

По версии следствия, с 31 марта 2013 года по 19 июля 2016 года и.о. директора Приморского океанариума, не принял мер к обеспечению безопасных условий содержания особи белухи, а также по организации оказания своевременной и квалифицированной ветеринарной помощи двум особям тихоокеанского моржа, в результате чего наступила смерть животных, что повлекло причинение ущерба на сумму более 7 миллионов рублей.

Также произошло существенное нарушение прав и законных интересов указанного учреждения и охраняемых законом интересов государства, выраженное в утрате особо ценного имущества РФ.