Пропавшую женщину ищут родственники и волонтеры в Хабаровске
Горожанка ушла из дома накануне и бесследно исчезла.
Горожанка ушла из дома накануне и бесследно исчезла.
Хабаровск, 6 июля, AmurMedia.
Пропавшую без вести Валентину Мальцеву ищут родные и волонтеры в Хабаровске. Накануне утром пожилая горожанка ушла из дома, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно, сообщает ИA AmurMedia со ссылкой на официальную страницу регионального
Как следует из ориентировки, Мальцева Валентина Лифановна 1939 года рождения ушла из дома в переулке Тюленина в Хабаровске в минувшую среду, 5 июля, в 10.00 утра по местному времени. Приметы пропавшей горожанки: глаза серые, волосы седые, рост 154 см, худощавого телосложения. Хабаровчанка была одета в красную кофту, черные брюки и ботинки такого же цвета.
«Женщина страдает отсутствием памяти, но знает свое имя — Валя. Если вам
Лиц, владеющих