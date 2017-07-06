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04:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшую женщину ищут родственники и волонтеры в Хабаровске

Горожанка ушла из дома накануне и бесследно исчезла.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 июля, AmurMedia.

Пропавшую без вести Валентину Мальцеву ищут родные и волонтеры в Хабаровске. Накануне утром пожилая горожанка ушла из дома, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно, сообщает ИA AmurMedia со ссылкой на официальную страницу регионального поисково-спасательного отряда «Восток» в социальной сети Instagram.

Как следует из ориентировки, Мальцева Валентина Лифановна 1939 года рождения ушла из дома в переулке Тюленина в Хабаровске в минувшую среду, 5 июля, в 10.00 утра по местному времени. Приметы пропавшей горожанки: глаза серые, волосы седые, рост 154 см, худощавого телосложения. Хабаровчанка была одета в красную кофту, черные брюки и ботинки такого же цвета.

«Женщина страдает отсутствием памяти, но знает свое имя — Валя. Если вам что-нибудь известно о местонахождении пропавший, просьба позвонить по указанным телефонам. Пожалуйста, не проходите мимо!» — попросили о помощи горожан и интернет-пользователей родные Валентины Мальцевой.

Лиц, владеющих какой-либо информацией о пропавшей хабаровчанке, просим сообщать по телефонам 89141658555, 89141901217.

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