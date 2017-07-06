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05:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Большой Мурте мужчина убил 17-летнюю выпускницу и спрятал тело в кустах

Инцидент произошел 25 июня на берегу реки Нижняя Подъемная.

В Красноярском крае мужчина убил девушку и спрятал тело в кустах. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Инцидент произошел 25 июня в пос. Большая Мурта. Согласно предварительной версии следствия, 17-летняя выпускница 9 класса вместе со своим 29-летним знакомым гуляла по берегу реки Нижняя Подъемная. Известно, что в этот день молодые люди употребляли алкоголь.

В какой-то момент мужчина несколько раз ударил девушку, после чего она упала на землю и ударилась головой о камень. Злоумышленник решил спрятать тело в кусты.

За что мужчина ударил девушку, пока неизвестно. Тело погибшей обнаружили местные жители, которые и обратились в полицию.

В настоящий момент подозреваемый допрошен, он не признает свою вину. Для установления причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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