Не менее 15 человек пропали в Японии после наводнения
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — По меньшей мере, 15 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнения на юге Японии, вызванного ливневыми дождями, сообщили местные власти.
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — По меньшей мере, 15 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнения на юге Японии, вызванного ливневыми дождями, сообщили местные власти.
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Он проинформировал, что к борьбе со стихией привлечены около 7,5 тыс. военнослужащих, работников полиции и спасателей. В готовности к срочным вылетам находятся 40 вертолетов.
Исполняющий обязанности главы правительства (в связи с отъездом
Значительный ущерб нанесен инфраструктурным объектам, дорогам, жилым и другим постройкам. Часть жителей оказались блокированными водой. Пока власти не могут подсчитать сумму ущерба от стихийного бедствия.
Метеорологи предупреждают о возможном ухудшении ситуации
К настоящему моменту предупреждения о необходимости эвакуироваться получили более 550 тыс. жителей префектур Фукуока и Оита.