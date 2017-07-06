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06:49 (мск), источник: Интерфакс

Не менее 15 человек пропали в Японии после наводнения

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — По меньшей мере, 15 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнения на юге Японии, вызванного ливневыми дождями, сообщили местные власти.

Источник: Reuters

Вместе с тем, как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга, «поступают многочисленные сообщения о людях, которых не могут найти».

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Он проинформировал, что к борьбе со стихией привлечены около 7,5 тыс. военнослужащих, работников полиции и спасателей. В готовности к срочным вылетам находятся 40 вертолетов.

Исполняющий обязанности главы правительства (в связи с отъездом премьер-министра Синдзо Абэ на саммит G20) вице-премьер Японии Таро Асо объявил, что на острове Кюсю сложилась «чрезвычайная ситуация».

Значительный ущерб нанесен инфраструктурным объектам, дорогам, жилым и другим постройкам. Часть жителей оказались блокированными водой. Пока власти не могут подсчитать сумму ущерба от стихийного бедствия.

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Метеорологи предупреждают о возможном ухудшении ситуации из-за продолжения ливней вплоть до пятницы включительно, возможном сходе оползней, разливах рек.

К настоящему моменту предупреждения о необходимости эвакуироваться получили более 550 тыс. жителей префектур Фукуока и Оита.

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