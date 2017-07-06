Не менее 15 человек пропали в Японии после наводнения

Вместе с тем, как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга, «поступают многочисленные сообщения о людях, которых не могут найти».

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Он проинформировал, что к борьбе со стихией привлечены около 7,5 тыс. военнослужащих, работников полиции и спасателей. В готовности к срочным вылетам находятся 40 вертолетов.

Исполняющий обязанности главы правительства (в связи с отъездом премьер-министра Синдзо Абэ на саммит G20) вице-премьер Японии Таро Асо объявил, что на острове Кюсю сложилась «чрезвычайная ситуация».

Значительный ущерб нанесен инфраструктурным объектам, дорогам, жилым и другим постройкам. Часть жителей оказались блокированными водой. Пока власти не могут подсчитать сумму ущерба от стихийного бедствия.