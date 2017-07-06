Красноярского бизнесмена обвиняют в растрате 900 млн рублей на стройке «Восточного»

Уголовное дело о растрате многомиллионной суммы, предназначенной для строительства объектов космодрома Восточный, поступило в Благовещенский городской суд, сообщается на сайте инстанции. В растрате обвиняется гендиректор красноярского ООО «Управление строительства инфраструктурных объектов».

По версии следствия, красноярский бизнесмен Дмитрий Вишневский, действуя совместно с учредителем еще одной компании, растратил более 1 млрд 200 млн рублей, предназначенных на строительство объектов космодрома Восточный и реконструкцию и строительство объекта в Новосибирской области.

Вишневского обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В суде отметили, что дело состоит из 233 томов по 250 листов каждый. По делу проходит свыше 150 свидетелей. По словам представителей суда, рассмотрение многотомного уголовного дела может занять несколько лет.

Добавим, что ООО «УСИО» — «Управление строительства инфраструктурных объектов» — как следует из выписки ЕГРЮЛ, имеет юридический адрес в Московской области. Сейчас проходит процедуру ликвидации. Компания была объявлена банкротом 20 марта 2017 года. Долг УСИО перед работниками превысил 600 тыс. руб.

Многочисленные хищения на космодроме «Восточный» следствие продолжает раскрывать на протяжении почти трех лет.