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06:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пожар вспыхнул на борту БМРТ «Капитан Олейничук» в порту Владивостока

Огнеборцы полностью потушили возгорание в трюме спустя почти четыре часа.

Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.

Большой морозильный траулер (БМРТ) «Капитан Олейничук» загорелся вчера в порту Владивостока. Проведя разведку, огнеборцы установили, что горит обшивка в насосном отсеке. Спустя четыре часа БМРТ возгорание было полностью ликвидировано, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

4 июля в 21.21 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что на стоящем на 42 причале в г. Владивосток большом морозильном траулере (БМРТ) «Капитан Олейничук» произошло возгорание в трюме.

В 21.28 к месту происшествия прибыли дежурные подразделения 2-отряда федеральной противопожарной службы.

Задействовав звенья газодымозащитной службы в 22.12 пожар был локализован, а в 01.14 полностью ликвидирован.

Общая площадь пожара составила 10 кв. м. При тушении было задействовано 36 человек личного состава и 7 единиц техники. Пострадавших нет.

Справка: Дата постройки судна 1985 год, водоизмещение-5720т, длина-114,5 м, ширина-17.3 м, высота борта 11,4 м, количество палуб-2, трюм-1.

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