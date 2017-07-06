Пожар вспыхнул на борту БМРТ «Капитан Олейничук» в порту Владивостока
Огнеборцы полностью потушили возгорание в трюме спустя почти четыре часа.
Огнеборцы полностью потушили возгорание в трюме спустя почти четыре часа.
Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.
Большой морозильный траулер (БМРТ) «Капитан Олейничук» загорелся вчера в порту Владивостока. Проведя разведку, огнеборцы установили, что горит обшивка в насосном отсеке. Спустя четыре часа БМРТ возгорание было полностью ликвидировано, сообщили ИА PrimaMedia в
4 июля в 21.21 в
В 21.28 к месту происшествия прибыли дежурные подразделения 2-отряда федеральной противопожарной службы.
Задействовав звенья газодымозащитной службы в 22.12 пожар был локализован, а в 01.14 полностью ликвидирован.
Общая площадь пожара составила 10 кв. м. При тушении было задействовано 36 человек личного состава и 7 единиц техники. Пострадавших нет.
Справка: Дата постройки судна 1985 год, водоизмещение-5720т, длина-114,5 м, ширина-17.3 м, высота борта 11,4 м, количество палуб-2, трюм-1.