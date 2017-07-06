В Красноярске заминировали дворец спорта
В Красноярске при реконструкции дворца спорта им. Ивана Ярыгина (остров Отдыха, 12) рабочие нашли коробку с надписью «бомба». В полицию позвонил один из из строителей.
В Красноярске при реконструкции дворца спорта им. Ивана Ярыгина (остров Отдыха, 12) рабочие нашли коробку с надписью «бомба». В полицию позвонил один из из строителей.
Как рассказали в ГУ МВД по краю, сотрудники выехали на место и обследовали здание. Эвакуировать работников не пришлось, коробка оказалась пустой. Выяснилось, что здание «заминировал» один из работников.
Какой срок грозит «террористу», пока неизвестно, полицейские выясняют обстоятельства дела.