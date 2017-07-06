В Приангарье пенсионер перечислил аферистам 800 тысяч рублей

В Иркутской области пенсионер отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Жертвой аферистов стал 66-летний житель Зимы. Как установили полицейские, пожилому мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником столичного банка. Собеседник сообщил, что пенсионеру положена компенсация за ранее купленные некачественные лекарства. Для того чтобы единовременно вылату, зиминцу нужно было оплатить подоходный налог, страховку, инкассаторские услуги, за доставку денег к нему домой. Тогда пенсионер перечислил аферистам 798 тысяч рублей, в надежде на получение компенсации в размере 450 тысяч.

Пожилой мужчина загнал себя в крупные долги, а выплату так и не получил. По факту мошенничества проводится проверка.