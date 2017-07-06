Шесть лесных пожаров зарегистрировали в Хабаровском крае
Утром 6 июля в Хабаровском крае зарегистрировали шесть лесных пожаров. Возгорания возникли в Комсомольском, Верхнебуреинском, Хабаровском, Николаевском и Солнечном районах.
Утром 6 июля в Хабаровском крае зарегистрировали шесть лесных пожаров. Возгорания возникли в Комсомольском, Верхнебуреинском, Хабаровском, Николаевском и Солнечном районах.
Их общая площадь — около 250 гектаров. Огонь тушат 158 сотрудников лесоохраны, используется 15 единиц техники. Угрозы для поселений нет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Причиной этих пожаров стали грозы. В крае установилась жаркая погода, поэтому воспламенение от них происходит моментально. Не меньшую опасность сейчас представляет и человеческий фактор. Любой брошенный людьми костер или окурок моментально провоцируют появление пожара. На распространение огня уходят считанные минуты. В итоге мы вынуждены постоянно бороться со стихийными очагами, появляющимися то в одном месте, то в другом», — рассказал начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Сергей Бутин.