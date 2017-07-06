Тепловоз столкнулся с грузовым поездом в Иркутской области
Работников транспортной компании привлекли к административной ответственности.
Работников транспортной компании привлекли к административной ответственности.
Осетровской транспортной прокуратурой в Иркутской области проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением локомотива с грузовыми вагонами и сходом одного из них на станции
Проверкой установлено, что 29 мая 2017 года на станции
«В результате ДТП было повреждено два вагона и один контейнер», — отметили в ведомстве.
В связи с этим, в отношении виновных лиц прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 11.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования). Постановлениями отдела контроля и надзора за безопасностью движения Ространснадзора они были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тысяча рублей каждому.
Кроме этого, прокуратура внесла в адрес генерального директора ООО «Усть-Кут Лесосервис» представление, в котором потребовала принять меры по предотвращению нарушений законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в дальнейшей деятельности.