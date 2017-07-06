В Иркутской области потушили 13 лесных пожаров за сутки

За 5 июля 2017 года на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 13 пожаров на общей площади 21290 га. Как сообщает 6 июля пресс-служба правительства региона, 8 пожаров потушили в Качугском районе, по два — в Братском и Нижнеилимском, один — в Чунском районе. В локализованном состоянии на утро 6 июля перешло два пожара: в Братском районе на площади 10 га и в Чунском районе 1150 га леса. На землях лесного фонда действует один пожар в Братском районе, его площадь 2 га, с ним борются 10 человек и 6 единиц техники. На землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» зарегистрировано четыре пожара на площади 8500 га, все они локализованы.

В зоне постоянного космического наблюдения находится один пожар в Мамско-Чуйском районе, его площадь 392 га. Решение о приостановке его тушения приняла областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

В обнаружении и тушении лесных пожаров 5 июля участвовали 313 человек, в том числе 71 пожарный-десантник, а также 85 единиц наземной техники. Авиационным мониторингом, переброской личного состава и грузов занимались три самолета Ми-8 в Качугском и Киренском районах, самолет Ан-2 патрулировал небо над Усть-Удинском районе. Общий налет авиационной техники составил 13 часов 45 минут.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 827 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложили 847 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 11129,5 тыс. рублей. Инспекторы государственного пожарного надзора с 15 марта за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств оштрафовали пять юридических и 18 должностных лиц, а также 553 гражданина на общую сумму 1898 тыс. рублей, возбуждено 280 административных расследований.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга федерального агентства лесного хозяйства, 6 июля V класс пожарной опасности прогнозируется в Братском районе, III класс в Чунском и Нижнеудинском районах. В остальных районах области зафиксирован низкий класс пожарной опасности.