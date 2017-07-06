В Иркутской области потушили 13 лесных пожаров за сутки
В Иркутской области ликвидировано 13 лесных пожаров.
В Иркутской области ликвидировано 13 лесных пожаров.
За 5 июля 2017 года на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 13 пожаров на общей площади 21290 га. Как сообщает 6 июля
В зоне постоянного космического наблюдения находится один пожар в
В обнаружении и тушении лесных пожаров 5 июля участвовали 313 человек, в том числе 71
Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 827 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложили 847 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 11129,5 тыс. рублей. Инспекторы государственного пожарного надзора с 15 марта за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств оштрафовали пять юридических и 18 должностных лиц, а также 553 гражданина на общую сумму 1898 тыс. рублей, возбуждено 280 административных расследований.
По данным информационной системы дистанционного мониторинга федерального агентства лесного хозяйства, 6 июля V класс пожарной опасности прогнозируется в Братском районе, III класс в Чунском и Нижнеудинском районах. В остальных районах области зафиксирован низкий класс пожарной опасности.