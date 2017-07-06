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06:13 (мск), источник: VLADNEWS

Житель Приморья оклеветал своих знакомых и чуть не отправил их за «решетку»

Злоумышленник был осужден.

В Находке осужден местный житель, который обвиняется в заведомо ложном донос о совершении преступления с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено в судебном заседании, находясь в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений, а также на почве личных неприязненных отношений к своим знакомым, злоумышленник написал заявление в полицию о совершении в отношении него особо тяжкого преступления, которое в действительности совершенно не было.

В объяснениях фигурант пояснил, что указанные граждане, действуя группой лиц по предварительному сговору, применили в отношении него насилие с использованием молотка, которым нанесли ему удары по кистям рук, после чего погрузили его в багажник автомобиля. В дальнейшем они якобы вывезли его в другое место, где продолжили избивать. Мужчина обвинил трех граждан в совершении особо тяжкого преступления.

Заведомо осознавая неправомерность своих действий, подсудимый настоял на проведении осмотра места происшествия, в ходе которого показал выехавшим с ним сотрудникам полиции выдуманные обстоятельства совершения в отношении него преступления.

Сообщается, что преступление фигурант в период условного осуждения. Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком в 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

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