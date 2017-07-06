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07:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два механика выращивали коноплю в квартире в Новосибирске

Оперативники изъяли почти 250 граммов наркотика, рассказали в МВД.

Два механика выращивали коноплю в квартире в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По данным ведомства, 47-летний рабочий одного из заводов и 35-летний работник СТО выращивали коноплю в одной из квартир в Новосибирске. Помещение было оборудовано всем необходимым. Готовый наркотик продавали из рук в руки.

«В ходе обследования гаражного бокса и квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотическое средство марихуана, расфасованное в 250 полимерных пакетов, общей массой 247 граммов, а также 18 кустов конопли», — заявили в МВД. .

По факту данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

Подозреваемых заключили под стражу.

Проводится расследование.

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