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07:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Очевидцы назвали приметы стрелка из Копейска

Убийца передвигался на скутере.

Очевидцы назвали приметы человека, расстрелявшего людей в копейском посёлке Бажово, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По словам свидетелей ЧП, нападавший был одет в плащ защитного цвета, на голове был серый мотоциклетный шлем. Неизвестный передвигался на скутере серо-черного цвета.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также розыск и задержание подозреваемого в совершении преступления. Ориентировки с описанием примет нападавшего и его транспортного средства были направлены во все территориальные органы внутренних дел Челябинской области», — рассказали в ГУ МВД.

Напомним, инцидент в посёлке Бажово произошёл днём 5 июля. От полученных огнестрельных ранений 40-летний мужчина скончался на месте, его 67-летний отец госпитализирован. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

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