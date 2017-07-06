В Башкирии на трассе «Лада Гранта» опрокинулась в кювет, есть жертвы

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 41-летний местный житель за рулем «Лады Гранты», предположительно, на участке дороги с левым поворотом не справился с управлением — автомобиль опрокинулся.

В аварии погибла 43-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье. Водитель и ещё один пассажир, 21-летний парень, с травмами доставлены в больницу.

В ведомстве отметили, что водитель отечественной машины лишен водительских прав в 2014 году за управление транспортом в нетрезвом состоянии.