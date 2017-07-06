В Башкирии на трассе «Лада Гранта» опрокинулась в кювет, есть жертвы
УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Ермекеевском районе Башкортостана вечером 5 июля на 15 км автодороги Белебей — Ермекеево — Приютово произошло смертельное ДТП.
УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Ермекеевском районе Башкортостана вечером 5 июля на 15 км автодороги Белебей — Ермекеево — Приютово произошло смертельное ДТП.
По информации
В аварии погибла 43-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье. Водитель и ещё один пассажир, 21-летний парень, с травмами доставлены в больницу.
В ведомстве отметили, что водитель отечественной машины лишен водительских прав в 2014 году за управление транспортом в нетрезвом состоянии.