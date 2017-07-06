Под Волгоградом нашли тело пропавшего три месяца назад рыбака
Тело 27-летнего пропавшего три месяца назад рыбака Павла Бурдина обнаружили в Волгоградской области.
Тело 27-летнего пропавшего три месяца назад рыбака Павла Бурдина обнаружили в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» представители поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина исчез 23 апреля. Последний раз Павла Бурдина видели в лодке в районе сел Волжаночка и Рахинка.
По факту смерти мужчины организована проверка, причину гибели рыбака следователи пока не могут назвать.