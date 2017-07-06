В Волгоградской области каракурт укусил пенсионерку

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГБУЗ «Волгоградская областная наркологическая больница», женщину доставили в медучреждение из Николаевска на «воздушной скорой помощи».

В настоящее время пенсионерка проходит лечение, ее жизни ничего не угрожает. Врачи положительно оценивают ее состояние.

Напомним, что каракурт — это разновидность пауков «черных вдов». Укус этих членостоногих может закончиться для человека летальным исходом.