В Волгоградской области каракурт укусил пенсионерку
Опасный паук укусил 59-летнюю волгоградку.
Опасный паук укусил 59-летнюю волгоградку.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГБУЗ «Волгоградская областная наркологическая больница», женщину доставили в медучреждение из Николаевска на «воздушной скорой помощи».
В настоящее время пенсионерка проходит лечение, ее жизни ничего не угрожает. Врачи положительно оценивают ее состояние.
Напомним, что каракурт — это разновидность пауков «черных вдов». Укус этих членостоногих может закончиться для человека летальным исходом.