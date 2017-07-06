В Магнитогорске следователи хотят заключить под стражу подозреваемого в убийстве девушки

Как рассказали корреспонденту «Урал-пресс-информ» в Орджоникидзевском межрайонном следственном отделе города, мера пресечения молодому человеку будет избрана сегодня, шестого июля. Также будет решен вопрос о предъявлении обвинения.

Днем ранее был задержан второй подозреваемый в убийстве девушки. По версии следствия, он также причастен к преступлению.

О жестокой расправе над несовершеннолетней девушкой агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало ранее. Мария Коннова пропала 28 июня. Девушка поехала в гостьи к родственникам, села в маршрутное такси № 48 в сторону Гортеатра и исчезла. До родных Мария так и не доехала. Телефон девушки был отключен. Поиками занимались полиция и волонтеры. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство».

Позже был задержан 18-летний подозреваемый в преступлении — он расчленил тело девушки и спрятал части в малолюдных местах города. Убийство произошло в ходе ссоры. По некоторым данным, девушка сама приехала на вечеринку к знакомому парню.