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09:31 (мск), источник: РИА Новости

В Омской области мужчина с сыном подозреваются в убийстве трех человек

НОВОСИБИРСК, 6 июл — РИА Новости. Давний конфликт селян в Омской области закончился жестоким убийством: 42-летний местный житель с несовершеннолетним сыном подозреваются в расправе с тремя обидчиками, сообщает в четверг Следственное управление СК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

По данным УМВД по региону, ранее в полицию поступили заявления родственников трех мужчин из села Милоградовка и еще одного мужчины из соседнего села о том, что мужчины 1 июля ушли из дома и более суток не выходили на связь. Полицейские и общественники организовали поиски, в результате которых тела трех мужчин с признаками насильственной смерти были обнаружены в лесополосе, а в двух километрах от села Явлено-Покровка найден автомобиль ВАЗ-21130, принадлежащий одному из убитых.

«Благодаря правильно выбранной тактике оперативных мероприятий и следственных действий и грамотно проведенных следователем допросов свидетелей была установлена причастность к убийству 42-летнего знакомого потерпевших, о розыске которого заявили его родственники, и его 17-летнего сына. Вечером 5 июля подозреваемые были задержаны», — сообщили в СК.

По версии следствия, 42-летний подозреваемый, у которого ранее были конфликты с потерпевшими, пригласил их на пикник пожарить шашлыки и выпить мировую. На двух автомобилях мужчины приехали на территорию ипподрома недалеко от рабочего поселка Павлоградка. Во время застолья подозреваемый со своим несовершеннолетним сыном смертельно ранили трех мужчин ножом и из огнестрельного оружия, а после на автомобиле потерпевших вывезли тела в лес, а машину отогнали в другое место.

По данным УМВД, преступление фигуранты совершили на почве «неприязненных отношений». Устанавливаются всех обстоятельств и причины совершенного преступления. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

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