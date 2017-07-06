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09:33 (мск), источник: СуперОмск

В Омске загорелся самолет

Сегодня, 6 июля, около полудня омичи сообщили, что на территории омского аэропорта за торговым комплексом «Континент» горит самолет.

Судя по кадрам очевидцев в сообществе «ЧП Омск», дымящийся лайнер уже начали тушить.

Судя по всему, речь об учебном самолете категории Ту, который уже продолжительное время стоит на территории аэропорта. Возможно, и подожгли его также в учебных целях для репетиции пожаротушения.

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