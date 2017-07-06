В Омске загорелся самолет

Судя по кадрам очевидцев в сообществе «ЧП Омск», дымящийся лайнер уже начали тушить.

Судя по всему, речь об учебном самолете категории Ту, который уже продолжительное время стоит на территории аэропорта. Возможно, и подожгли его также в учебных целях для репетиции пожаротушения.