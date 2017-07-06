В Омске загорелся самолет
Сегодня, 6 июля, около полудня омичи сообщили, что на территории омского аэропорта за торговым комплексом «Континент» горит самолет.
Сегодня, 6 июля, около полудня омичи сообщили, что на территории омского аэропорта за торговым комплексом «Континент» горит самолет.
Судя по кадрам очевидцев в сообществе «ЧП Омск», дымящийся лайнер уже начали тушить.
Судя по всему, речь об учебном самолете категории Ту, который уже продолжительное время стоит на территории аэропорта. Возможно, и подожгли его также в учебных целях для репетиции пожаротушения.