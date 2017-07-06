В Казани на Правобулачной произошло ДТП из трех машин

Авария произошла в 21.30 5 июля напротив дома № 27 по ул. Правобулачной. 44-летний водитель Daewoo Gentra, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 25-летнего водителя из Чистопольского района. От удара «Ладу» отбросило на автомобиль Hyundai Matrix за рулем которого находился 45-летний водитель.

В результате ДТП 50-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта» получила ушиб головы.