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09:42 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани на Правобулачной произошло ДТП из трех машин

ДТП из трех машин произошло в центре Казани, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Авария произошла в 21.30 5 июля напротив дома № 27 по ул. Правобулачной. 44-летний водитель Daewoo Gentra, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 25-летнего водителя из Чистопольского района. От удара «Ладу» отбросило на автомобиль Hyundai Matrix за рулем которого находился 45-летний водитель.

В результате ДТП 50-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта» получила ушиб головы.

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