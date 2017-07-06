Энергоблок № 1 Южно-Украинской АЭС отключен от сети, проводится ремонт

Первый энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) отключен от энергосети для проведения планового ремонта. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «НАЭК «Энергоатом».

«Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) 6 июля в 01:04 отключила от энергосети первый блок для проведения капитального планового ремонта», — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 6 июня в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны.

Стоит отметить, «Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Как сообщалось, ранее на третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление.