Энергоблок № 1 Южно-Украинской АЭС отключен от сети, проводится ремонт
Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.
Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.
Первый энергоблок
«Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) 6 июля в 01:04 отключила от энергосети первый блок для проведения капитального планового ремонта», — говорится в сообщении.
Таким образом, по состоянию на утро 6 июня в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны.
Стоит отметить, «Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных
Как сообщалось, ранее на третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление.