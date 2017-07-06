В поселке Цепёл сгорели клуб, почта и библиотека
6 июля в 5:20 поступило сообщение о пожаре в поселке Цепёл Красновишерского района. Горело здание по улице Первомайская, где размещались поселковый клуб, местная библиотека и почтовое отделение.
6 июля в 5:20 поступило сообщение о пожаре в поселке Цепёл Красновишерского района. Горело здание по улице Первомайская, где размещались поселковый клуб, местная библиотека и почтовое отделение.
Пожар обнаружили поздно, когда местные жители уже увидели зарево. К тому времени горение происходило по всей площади здания. В ликвидации горения было задействовано шесть единиц техники и 14 человек личного состава. На пожаре никто не пострадал. Угрозы распространения огня не было.
По данным МЧС, первоначально горение возникло в помещении котельной, где, по предварительным данным, вечером проводились работы по очистке печной трубы.
В результате пожара здание клуба полностью сгорело, книги и мебель также сгорели. Общая площадь пожара составила 288 квадратных метров.