Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
Как перестать беситься по любому поводу? Инструкция
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
СМИ: Виталию Кличко грозит уголовное дело на Украине
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Как выбрать загородный дом для пенсионера
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
11:09 (мск), источник: Новости Перми

В поселке Цепёл сгорели клуб, почта и библиотека

6 июля в 5:20 поступило сообщение о пожаре в поселке Цепёл Красновишерского района. Горело здание по улице Первомайская, где размещались поселковый клуб, местная библиотека и почтовое отделение.

Пожар обнаружили поздно, когда местные жители уже увидели зарево. К тому времени горение происходило по всей площади здания. В ликвидации горения было задействовано шесть единиц техники и 14 человек личного состава. На пожаре никто не пострадал. Угрозы распространения огня не было.

По данным МЧС, первоначально горение возникло в помещении котельной, где, по предварительным данным, вечером проводились работы по очистке печной трубы.

В результате пожара здание клуба полностью сгорело, книги и мебель также сгорели. Общая площадь пожара составила 288 квадратных метров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пермскую сетевую компанию возглавил Максим Рябенко
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь