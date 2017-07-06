Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Как перестать беситься по любому поводу? Инструкция
Группа РФ покинула переговоры в Минске в ответ на действия Киева
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Как выбрать загородный дом для пенсионера
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
11:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пермяк сел на 10 лет за похищение и убийство

Из-за долга.

Суд вынес приговор 21-летнему жителю Перми, признав его виновным в похищении человека, избиении его до смерти и самоуправстве. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в августе 2016 года обвиняемый с тремя подельниками требовали у 57-летнего мужчины вернуть долг в размере 1,6 миллиона рублей. Они надели боксерские перчатки и избили его. Затем должника вывезли в лес, где продолжили избивать досками и куском шланга.

Для освобождения отца его сын передал преступникам ключи и документы от ВАЗ-2113, а также отдал свой паспорт для оформления займа на свое имя.

На следующий день удерживаемый преступниками должник скончался от побоев. Его труп они закопали в лесу.

После того, как сын погибшего заявил в полицию о пропаже отца, один из преступников явился с повинной и заключил досудебное соглашение. Его дело рассматривали в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление — прим.ред.).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Главный санитарный врач РФ встретится с Куйвашевым
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь