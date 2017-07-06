В Сочи раскрыли убийство пропавшего мужчины

В правоохранительные органы 15 июня обратилась супруга 29-летнего мужчины. Сутро 14 июня он уехал на работу в поселок Дагомыс на стройку и пропал. Возбудили уголовное дело по признакам убийства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На следующий день задержали 36-летнего знакомого пропавшего. Во время допроса мужчина дал признательные показания и показал, где спрятано тело погибшего. По версии следствия, 14 июня он был вместе с погибшим в салоне автомобиля, мужчины поссорились. Злоумышленник ударил оппонента складным ножом в шею, убив его. Нарушитель пересел на водительское кресло и проследовал к Мамайскому перевалу, где сбросил тело погибшего с обрыва автодороги.

Чтобы скрыть преступление, мужчина вымыл салон и перегнал машину к дому погибшего, похитив документы. С телефона убитого он стал отправлять его супруге СМС, чтобы она уехала вместе с ребенком из города и оставила деньги.

Женщина выполнила требования, оставила наличные и выехала на автомобиле супруга. Она нашла в салоне следы, похожие на кровь, обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемый находится под стражей. Ему предъявили обвинение в убийстве, угоне автомобиля, похищении паспорта и водительского удостоверения, а также мошенничестве.