В Волжском задержана находившаяся в федеральном розыске мошенница

29-летняя жительница Ставропольского края подозревается в совершении краж и мошенничества на территории Ростовской области. Уже во время судебного процесса в отношении нее, женщина с июня 2017 года не являлась на судебные заседания. Она скрывалась в различных регионах страны.

Сейчас она находится в изоляторе временного содержания Управления МВД по Волжскому. Есть информация о том, что дама может быть причастна к совершению краж и мошенничеств на территории Воронежской и Волгоградской области.