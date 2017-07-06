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17:16 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волжском задержана находившаяся в федеральном розыске мошенница

В Волжском задержана подозреваемая в мошенничестве жительница Ставрополья, находившаяся в федеральном розыске, сообщает ВДТВ.

29-летняя жительница Ставропольского края подозревается в совершении краж и мошенничества на территории Ростовской области. Уже во время судебного процесса в отношении нее, женщина с июня 2017 года не являлась на судебные заседания. Она скрывалась в различных регионах страны.

Сейчас она находится в изоляторе временного содержания Управления МВД по Волжскому. Есть информация о том, что дама может быть причастна к совершению краж и мошенничеств на территории Воронежской и Волгоградской области.

Полиция просит всех, кто пострадал от действий данной гражданки, обратится в полицию или позвонить по телефонам в г. Волжском: 8 (8443)41−13−63, 8 (8443)41−56−56 или 02.

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